Эксклюзивное видео обысков коттеджа Елены Блиновской в Истре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 275

Создатель «Марафона желаний» проходит фигурантом по делу о неуплате 918 миллионов рублей налога. Неужели медитации не помогли избежать проблем с законом?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

В распоряжение 5-tv.ru попали эксклюзивные кадры обысков в загородном коттедже задержанной по делу об уклонении от уплаты налогов блогера Елены Блиновской.

На кадрах показан расположенный в подмосковной Истре внушительных размеров особняк со всеми прилагающимся предметами роскоши, а также придомовой участок с зеленым садом, детской площадкой и батутом. Во дворе стоят две машины.

27 апреля в 07:05 утра блогер Елена Блиновская была задержана СК под Смоленском при попытке покинуть территорию России на арендованной машине. По данным СК, знаменитость не уплатила в бюджет страны 918 миллионов рублей налога. Предварительно, блогер «дробила» свои доходы для их занижения.

Пока не известно, какое наказание может грозить Елене Блиновской в случае доказания ее вины, но на данный момент в ее отношении возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям — уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с задержанной Блиновской.

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