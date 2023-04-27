Эксклюзивное видео обысков коттеджа Елены Блиновской в Истре
Создатель «Марафона желаний» проходит фигурантом по делу о неуплате 918 миллионов рублей налога. Неужели медитации не помогли избежать проблем с законом?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; СК РФ; 5-tv.ru
В распоряжение 5-tv.ru попали эксклюзивные кадры обысков в загородном коттедже задержанной по делу об уклонении от уплаты налогов блогера Елены Блиновской.
На кадрах показан расположенный в подмосковной Истре внушительных размеров особняк со всеми прилагающимся предметами роскоши, а также придомовой участок с зеленым садом, детской площадкой и батутом. Во дворе стоят две машины.
27 апреля в 07:05 утра блогер Елена Блиновская была задержана СК под Смоленском при попытке покинуть территорию России на арендованной машине. По данным СК, знаменитость не уплатила в бюджет страны 918 миллионов рублей налога. Предварительно, блогер «дробила» свои доходы для их занижения.
Пока не известно, какое наказание может грозить Елене Блиновской в случае доказания ее вины, но на данный момент в ее отношении возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям — уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с задержанной Блиновской.
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