Иномарки, бренды и особняки: в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 416

Эксклюзивное видео коттеджа Елены Блиновской в Миллениум Парке

Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

На жизнь, говорила блогер, она заработала с помощью своего мышления и желаний. Почему же ей грозит тюрьма?

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры загородного дома блогера Елены Блиновской. Особняк находится в коттеджном поселке Миллениум Парк. На кадрах видно, что на территории дома также располагается личная парковка: там красуются два элитных автомобиля.

Помимо прочего, во время обыска внутри дома сотрудниками правоохранительным органов найдено множество вещей премиум-класса: техника, украшения, одежда и обувь. У гардероба блогерши даже есть своя комната — на одном из этажей особняка расположена большая гардеробная для вещей и аксессуаров.


Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; МВД России; 5-tv.ru
На роскошную жизнь, как всегда говорила сама Блиновская, она заработала с помощью своего мышления и своих желаний. Под этим лозунгом она и начала «обучать» людей, создавая собственные курсы и марафоны.

Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Минувшей ночью ее задержали на границе недалеко от Белоруссии. Бизнесвумен пыталась покинуть страну на автомобиле, хотя на руках у нее были авиабилеты. По версии следствия, кто-то предупредил Блиновскую об аресте, поэтому в аэропорт она не поехала.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Согласно данным СК РФ, Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Блиновская обманула систему.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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