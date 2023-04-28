США ввели новые санкции против ФСБ по обвинению в «незаконном удержании» американцев

Американские власти под предлогом некого «незаконного удержания» граждан США на территории России ввели новые санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Информация опубликована на сайте американского минфина.

«Мы объявляем о санкциях против ФСБ России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан», — заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Вместе с тем минфин США ввел некоторые исключения: финансовые операции с участием ФСБ не затронут транзакции, связанные с «запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, которые выданы или зарегистрированы для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию». Стоит отметить, что ФСБ уже находится в четырех санкционных списках минфина США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму.