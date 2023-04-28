США ввели новые санкции против ФСБ по обвинению в «незаконном удержании» американцев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Российская спецслужба уже находится в четырех санкционных списках минфина США.

США ввели новые санкции против ФСБ по обвинению в «незаконном удержании» американцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Американские власти под предлогом некого «незаконного удержания» граждан США на территории России ввели новые санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Информация опубликована на сайте американского минфина.

«Мы объявляем о санкциях против ФСБ России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан», — заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Вместе с тем минфин США ввел некоторые исключения: финансовые операции с участием ФСБ не затронут транзакции, связанные с «запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, которые выданы или зарегистрированы для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию». Стоит отметить, что ФСБ уже находится в четырех санкционных списках минфина США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму.

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