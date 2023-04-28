Блиновская раскаялась и признала вину
В отношении блогера возбуждено дело об уходе от налогов на сумму 918 миллионов рублей.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В ходе допроса блогер Елена Блиновская, в отношении которой возбуждено дело об уходе от налогов на сумму 918 миллионов рублей, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, сообщили в СК РФ.
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