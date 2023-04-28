Инфоцыганка со стажем: родственники начали открещиваться от Блиновской?

Сестра матери блогера перестала понимать свою родственницу. Почему?

Блогер Елена Блиновская каждый день удивляет общественность своими поступками. Теперь даже родственники знаменитости не понимают, как можно было попасть в такую ситуацию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru тетя инфлюенсера Галина Алцыбеева рассказала, что думает о своей племяннице.

Она призналась, что совершенно не понимает Блиновскую.

«Так она сама ведь понимает, что налоги не заплачены. Куда-то поехала в другую страну, значит, вину чувствует. Налоги платить надо. Это все знают прекрасно. Я не знаю, из таких больших денег без проблем налоги бы заплатила и работала дальше. Народ же к ней ходит… Не знаю, я вообще не понимаю этого», — рассказала Алцыбеева.

По ее мнению, сейчас хуже всего матери Блиновской.

Сегодня, 28 апреля, блогер прибыла в Пресненский суд Москвы, где ей будут избирать меру пресечения. Знаменитость задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией.

Блиновская с 2019 по 2021 год не заплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Она «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская появилась в суде в красном костюме.