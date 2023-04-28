Инфоцыганка со стажем: родственники начали открещиваться от Блиновской?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 64

Тетя Блиновской: из таких больших денег она могла спокойно заплатить налоги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Сестра матери блогера перестала понимать свою родственницу. Почему?

Блогер Елена Блиновская каждый день удивляет общественность своими поступками. Теперь даже родственники знаменитости не понимают, как можно было попасть в такую ситуацию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru тетя инфлюенсера Галина Алцыбеева рассказала, что думает о своей племяннице.

Она призналась, что совершенно не понимает Блиновскую.

«Так она сама ведь понимает, что налоги не заплачены. Куда-то поехала в другую страну, значит, вину чувствует. Налоги платить надо. Это все знают прекрасно. Я не знаю, из таких больших денег без проблем налоги бы заплатила и работала дальше. Народ же к ней ходит… Не знаю, я вообще не понимаю этого», — рассказала Алцыбеева.

По ее мнению, сейчас хуже всего матери Блиновской.

Сегодня, 28 апреля, блогер прибыла в Пресненский суд Москвы, где ей будут избирать меру пресечения. Знаменитость задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией.

Блиновская с 2019 по 2021 год не заплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Она «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская появилась в суде в красном костюме.

Тема:
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