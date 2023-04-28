Ничего не меняется: почему Блиновская появилась в суде в красном костюме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 77

Психолог Защиринская: Блиновская не чувствует опасности и снова пытается привлечь внимание к своей персоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Несмотря на всю серьезность ситуации, инфлюенсер продолжает эпатировать публику. Зачем?

Блогер Елена Блиновская сегодня вышла в свет, а точнее, прибыла на заседание суда, в ярко-красном костюме. Зачем знаменитость пытается снова привлечь к себе внимание и что означает выбор ее наряда для такого серьезного события, в эксклюзивном интервью рассказала психотравматолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

По ее словам, то, что продемонстрировала сегодня блогер — это особое изменение психического состояния, которому становится практически чуждо чувство опасности.

«Перед нами человек, который не очень понимает опасность и не боится ее так, как большинство людей», — пояснила эксперт

По мнению Защиринской, Блиновская выбрала красный цвет, чтобы привлечь внимание к своей персоне в очередной раз.

«Красное платье у женщины — попытка привлечь к себе в очередной раз внимание и выделиться на общем фоне. Красное — значит страсть», — говорит психолог.

Если обращаться к цветологии, то красный — цвет энергии, насыщенной жизни и яркого состояния души, добавила Защиринская.

«Для нее (Блиновской — прим.-ред) это по-прежнему элемент каких-то приключений, которые она надеется быстро разрешить. В том числе, за счет привлечения внимания к себе», — заключила эксперт.

Сегодня, 28 апреля, Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд Москвы, где ей будут избирать меру пресечения. Блогера задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией.

Инфлюенсер с 2019 по 2021 год не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская пришла в суд в капюшоне.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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