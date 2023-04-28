Адвокат: Блиновская не планировала сбегать из России

В отношении блогера возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере почти миллиарда рублей.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
«Инфоцыганка» Елена Блиновская не пыталась сбежать из России в Белоруссию. Ее поездка была плановой и никак не связана с возбуждением уголовного дела о неуплате налогов. Об этом заявил адвокат блогера во время слушаний на заседании в Пресненском суде Москвы. Обвиняемая со словами юриста полностью согласна.
В ближайшее время Блиновской изберут меру пресечения. Следствие полагает, что она задолжала государству порядка миллиарда рублей налогов.
«Мать инфоцыган» задержали накануне рано утром на пограничном посту. Правоохранители полагают, что знаменитость пыталась скрыться, уже зная, что ее хотят задерживать. Кто мог передать блогеру эту информацию — пока неясно. Расследование громкого дела продолжается.
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