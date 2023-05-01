Бондаренко раздел Самбурскую на сцене до черного кружевного белья: «Убьешь моего мужа»

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Игорь Рязов
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Настасья Самбурская разделась на сцене до черного кружевного белья и попала на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Instagram* / karinabelykh; 5-tv.ru

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В последнее время звезда сериала «Универ» много работала над своей фигурой. По откровенным кадрам с ней становится понятно — старания окупились с лихвой.

Российский актер Станислав Бондаренко раздел свою коллегу по цеху Настасью Самбурскую прямо на сцене во время спектакля. Звезда сериала «Универ» осталась на подмостках в одном черном кружевном белье. Видео опубликовала в соцсетях одна из зрительниц.

Сначала на кадрах видно Самбурскую, одетую в обтягивающее черное платье с глубоким декольте. Она игриво позирует перед Бондаренко, в какой-то момент он не выдерживает, откидывает бретельки и стягивает платье вниз.

Героиня Самбурской реагирует неоднозначно: словами призывает визави остановиться, но своими действиями показывает, что совсем не против продолжения.

В следующем ролике знаменитость уже лежит на подмостках в черном кружевном белье, а Бондаренко стягивает с нее чулки. Внезапно от его пассии поступает неожиданная просьба.

«Тебе придется убить моего мужа <…> Я сначала вас познакомлю, а потом ты его убьешь!», — произносит она под смех в зале.

В последнее время звезда сериала «Универ» много работала над своей фигурой, чтобы добиться лучшей физической формы. Она много тренируется, а также тщательно следит за питанием. Старания окупились с лихвой, однако находятся и хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская предстала в интимном образе и нарвалась на критику.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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