Бондаренко раздел Самбурскую на сцене до черного кружевного белья: «Убьешь моего мужа»

В последнее время звезда сериала «Универ» много работала над своей фигурой. По откровенным кадрам с ней становится понятно — старания окупились с лихвой.

Российский актер Станислав Бондаренко раздел свою коллегу по цеху Настасью Самбурскую прямо на сцене во время спектакля. Звезда сериала «Универ» осталась на подмостках в одном черном кружевном белье. Видео опубликовала в соцсетях одна из зрительниц.

Сначала на кадрах видно Самбурскую, одетую в обтягивающее черное платье с глубоким декольте. Она игриво позирует перед Бондаренко, в какой-то момент он не выдерживает, откидывает бретельки и стягивает платье вниз.

Героиня Самбурской реагирует неоднозначно: словами призывает визави остановиться, но своими действиями показывает, что совсем не против продолжения.

В следующем ролике знаменитость уже лежит на подмостках в черном кружевном белье, а Бондаренко стягивает с нее чулки. Внезапно от его пассии поступает неожиданная просьба.

«Тебе придется убить моего мужа <…> Я сначала вас познакомлю, а потом ты его убьешь!», — произносит она под смех в зале.

В последнее время звезда сериала «Универ» много работала над своей фигурой, чтобы добиться лучшей физической формы. Она много тренируется, а также тщательно следит за питанием. Старания окупились с лихвой, однако находятся и хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская предстала в интимном образе и нарвалась на критику.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ