«Мой второй отец»: экс-директор Дома моды Зайцева раскрыл судьбу наследства кутюрье

Отношения знаменитого кутюрье и его единственного сына не складывались долгие годы. Неужели после предательства отца он завладеет его наследством?

Бывший директор Дома моды покойного модельера Вячеслава Зайцева заявил, что великое наследие «красного Диора» должно принадлежать государству. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Николай Головин раскрыл подробности об отношениях народного художника с единственным бросившим его сыном Егором и сообщил о трудностях с захоронением тела усопшего.

По словам Головина, болезнь Паркинсона и сопутствующий букет заболеваний последние десять лет не давали Зайцеву чувствовать себя хорошо. Однако терпел он не только физическую боль, но и сильнейшую моральную — несмотря на попытки наладить связь с родным сыном, семья отвернулась от кутюрье без объяснения причин.

«Это от Зайцева информация — Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель свое чадо. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», — прокомментировал он.

Экс-директор Дома Зайцева считает, что смерть художника стала настоящим праздником для Егора. Он также добавил, что Зайцев был народным не только званию, но и по душеным качествам. Именно поэтому его наследство должно принадлежать государству и людям, а не ходить по третьим рукам и аукционам. Собеседник подчеркнул, что имущество Зайцева — это не модный дом и бетонные стены, а ценнейшие архивы и работы.

Николай Головин с Вячеславом Зайцевым 2 января 2023 года. Фото: Личный архив Николая Головина

Головин опасается, что родственники не могут организовать достойное прощание с модельером и надеется, что государство также возьмет этот вопрос в свои руки. Ранее, отмечает он, Вячеслав Михайлович просил его лично заняться похоронами, однако бумаг нет — нотариусы шарахались от тяжелобольного Зайцева.

«Я стал директором дома моды в 27 лет. Не получилось, но он меня поддерживал, и я состоялся как руководитель благодаря Вячеславу Михайловичу. Это мой второй отец. Нелегко», — признался Головин.

В заключение бывший глава модного дома добавил, что последние пять лет Зайцев жил в настоящем аду — брошенный и оставленный родной семьей без денег и тепла. Из-за сына он даже не мог продолжать работать, так как Егор не допускал его до коллекций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних часах жизни Вячеслава Зайцева.