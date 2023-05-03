«Не можем принять решение»: близкий знакомый Зайцева рассказал о сложностях с его похоронами

Знаменитый кутюрье скончался 30 апреля на 86-м году жизни.

Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало в минувшее воскресенье, 30 апреля. До сих пор его тело не предано земле. Как объяснил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru экс-директор Дома моды российского модельера Николай Головин, сын знаменитости Егор хочет похоронить отца быстро и незаметно для всех.

«Как похоронить, где похоронить — мы не можем принять это решение. 2 января я всегда приезжал к Зайцеву. В этом году я был с женой. И он спрашивал, как я его буду хоронить, можно ли мне будет позвонить. Я сказал: «Идите к нотариусу, решайте этот вопрос. Потому что, когда это случится, прав у меня, не будет ‹...› Права будут у Егора. Сейчас это именно так. И Егор старается как можно быстрее и незаметнее похоронить Вячеслава Михайловича», — рассказал Головин.

По его мнению, такое желание сына связано с ненавистью к знаменитому папе. Головин пообещал приложить все усилия, чтобы Зайцева похоронили достойно, на Новодевичьем кладбище, чтобы люди смогли попрощаться с кумиром.

«Добьюсь того, чтобы Зайцев был похоронен со всеми почестями. Я считаю, что Зайцев — это национальное достояние нашей страны, и он должен быть похоронен именно так. Не дам Егору уничтожить уже умершего своего собственного отца», — подытожил он.

«Был ад»: экс-директор Дома моды Зайцева рассказал о последних годах жизни модельера

Ранее стало известно, что сын кутюрье намерен похоронить Зайцева на Здеховском кладбище в подмосковном Щелково.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядел дизайнер Валентин Юдашкин за месяц до смерти.