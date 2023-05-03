«Был ад»: экс-директор Дома моды Зайцева рассказал о последних годах жизни модельера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 567

Экс-директор Дома моды Зайцева назвал адом последние годы жизни модельера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

По словам близкого знакомого модельера, в последние годы жизни он страдал от безденежья. С какими еще проблемами пришлось столкнуться законодателю моды?

Новость о смерти знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева повергла в шок его многочисленных поклонников и коллег. Известно, что последние годы кутюрье боролся с болезнью Паркинсона. Однако, как оказалось, это были не единственные проблемы. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru экс-директор Дома моды модельера Николай Головин заявил, что последние годы жизни Зайцева были «адом».

«Жизнью это было назвать нельзя. Вячеслав Михайлович жил в аду. Никто не отвечал на его звонки, он страдал от безденежья. Жуткая жизнь была. Тот Зайцев, которого мы знаем, и вот последние три-четыре года — совершенно другая история. Был ад», — рассказал Головин.

По его мнению, такую жизнь ему создал в том числе единственный сын Егор, которого модельер назначил в свое время на руководящую должночть в своем Дома моды. По мнению Головина, это решение стало большой ошибкой.

«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

«Егор воспитан в ненависти к отцу, хотя ни дня не работал в учреждениях, где отец не был бы руководителем. Я ни разу не видел его на работе», — добавил он.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от чего умер модельер Валентин Юдашкин.

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