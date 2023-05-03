Думает, что это «хи-хи, ха-ха»: Лебедев обвинил Блиновскую в несерьезности
Дизайнер Лебедев заявил о несерьезном отношении Блиновской к уголовному делу
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Известный дизайнер и блогер считает, что «королева инфоцыган» не понимает, что с ней происходит.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что обвиняемая в уклонении от уплаты налогов автор «марафонов желаний» Елена Блиновская не осознает всей серьезности своего положения.
К такому выводу блогер пришел после того, как стало известно, что кураторы марафонов «королевы инфоцыган» продолжают активную деятельность в социальных сетях, из-за чего Блиновской уже пригрозили изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО.
«Ей нужно найти хорошего юриста, который с ней проведет хорошую подготовительную беседу. Потому что сейчас создается такое ощущение, что она не очень понимает, что происходит, и думает, что это „хи-хи ха-ха“», — прокомментировал Лебедев в своем YouTube-канале.
При этом деятельность Блиновской блогер назвал «нормальным бизнесом», заявив, что единственный продукт, который она продает людям — это «счастье».
«У людей есть желание, чтобы у них было счастье, Блиновская им этот продукт обеспечивает. Она им присылает в WhatsApp какие-то аудиофайлы нежным голосом, и люди готовы за эту *** (ерунду) платить деньги. Это нормальный бизнес. Если кто-то хочет покупать *** (ерунду), у людей должна быть такая возможность, потому что на свете вообще продается довольно много *** (ерунды), если мы начнем запрещать *** (ерунду), нам придется запретить полмира», — обосновал свое мнение Лебедев.
На днях стало известно, что Блиновской, обвиняемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, грозит СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в социальных сетях.
В рамках уголовного дела блогер помещена под домашний арест, и ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. Однако выяснилось, что пользователи сети по-прежнему видят рекламу и получают приглашения поучаствовать в очередном марафоне Блиновской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ксения Бородина заступилась за Елену Блиновскую, мотивировав свою позицию тем, что «святых людей нет».
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