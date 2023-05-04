«Наркоман бредит»: Захарова прокомментировала заявления Зеленского в Гааге

Дипломат считает, что у главы Украины все мысли только об одном.

Президент Украины и его заявления в Гааге являются бредом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — прокомментировала дипломат.

Также она добавила, что украинская сторона хочет «сделать эту войну последней в мире».

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Гаагу в рамках своего визита в Нидерланды. Он также намерен встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу Военно-воздушных сил Нидерландов. Сколько дней глава Незалежной проведет в Гааге, неизвестно, однако 13 мая его ожидают в столице Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Зеленскому не рады в Нидерландах.