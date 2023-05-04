«Наркоман бредит»: Захарова прокомментировала заявления Зеленского в Гааге

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 074

Захарова назвала выступление Зеленского в Нидерландах бредом

«Наркоман бредит»: Захарова прокомментировала заявления Зеленского в Гааге

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломат считает, что у главы Украины все мысли только об одном.

Президент Украины и его заявления в Гааге являются бредом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — прокомментировала дипломат.

Также она добавила, что украинская сторона хочет «сделать эту войну последней в мире».

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Гаагу в рамках своего визита в Нидерланды. Он также намерен встретиться с королем Виллемом-Александром и посетить базу Военно-воздушных сил Нидерландов. Сколько дней глава Незалежной проведет в Гааге, неизвестно, однако 13 мая его ожидают в столице Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Зеленскому не рады в Нидерландах.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений
23:57
И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео