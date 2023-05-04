«У нее нет стыда»: психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую
Психолог Степанова высказалась о задержании блогера Елены Блиновской
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Психолог Вероника Степанова считает, что блогерша, которую недавно задержали за неуплату налогов в особо крупном размере, сможет заработать деньги с этой ситуации.
Громкий скандал с Интернет-дивой Еленой Блиновской не оставил никого равнодушным. Многие звезды, политики и журналисты высказывались по поводу задержания блогерши у границы. Не осталась в стороне и популярный психолог Вероника Степанова, которая «прошлась» по деятельности коллеги в видео на своем Youtube-канале.
Специалист убеждена, что Блиновская продолжит заниматься бизнесом и устраивать различные марафоны и тренинги. Степанова отмечает, что коуч уже почувствовала кровь, как вампир и теперь не остановится на заработанном и даже после отбывания наказания, повернет все произошедшее в свою пользу.
«Психопаты не боятся, у них нет страха. Вот и она не боится. Вспомните, как она сидела в кабинете у следователя. Понятно, это защита, бравада, но в целом это социопатские выходки, она легко разговаривает и не побоится даже интервью давать. У нее нет стыда, чувства вины», — говорит психолог.
Ведь даже когда у звезды что-то не получалось, она перекручивала все так, словно она так и хотела. Это все ее судьба, которая преподносит важные жизненные уроки.
Вероника Степанова подчеркивает, что Елена Блиновская сможет заработать лишние деньги со случившегося. Она выйдет из тюрьмы и скажет, что теперь «начинается марафон свободы».
«Все зэки начнут ей отправлять по три рубля для того, чтобы выйти быстрее из тюрьмы, потому что Елена Блиновская запустила новый марафон «Свобода. Как выйти из тюрьмы за две недели», — высмеивает психолог задержанную.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блиновская заранее предугадала свое задержание.
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