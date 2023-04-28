Ручки за спину: как Блиновская предугадала свое задержание

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 1 211

Елена Блиновская за день до задержания опубликовала пророческое фото

Ручки за спину: как Блиновская предугадала свое задержание

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

«Королева марафонов» предчувствовала, чем для нее закончится неуплата налогов. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Буквально за день до задержания популярная блогерша Елена Блиновская опубликовала пророческое фото. Она словно предчувствовала, что конец месяца выдастся для нее тяжелым и ее обвинят в неуплате налогов в почти миллиард рублей, пишет KP.RU.

На кадре Блиновская стоит с заломанными за спину руками. Подписчики гадают в комментариях под фотографией: случайность это или она уже заранее знала последствия своих мошеннических действий. Как бы то ни было, снимок очень похож на видео с задержания блогерши сотрудниками ФСБ. Правда, наряд у звезды социальных сетей был немного другой. Вместо яркого розового платья на ней были тапочки и домашние штаны.

Елена Блиновская заранее знала чем обернутся ее махинации. Фото:Instagram* / elena_blinovskaya

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля за неуплату налогов. Она намеренно «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Сейчас Елена прибыла в Пресненский суд Москвы, где ей будут избирать меру пресечения.

Следователи устанавливают личности тех, кто предупредил блогера о готовящемся задержании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блиновская пришла в суд в капюшоне, прикрыв лицо.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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Ручки за спину: как Блиновская предугадала свое задержание

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