Певец с трепетом и уважением относится к подвигу своих предков.

Певец Стас Пьеха назвал День Победы единственным праздником, который он считает настоящим. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Единственный праздник, который я по-настоящему чувствую. Все остальные для меня такие пластиковые. Новый год, Дед Мороз — как будто бы этого не существует. А тут существует безусловная ценность и безусловная гордость. Та страна сильная, в которой можно ничего не бояться», — рассказал Стас Пьеха.

Певец добавил, что его прадед был капитаном флота в Севастополе. В детстве Стас надевал фуражку и брал кортик родственника и в таком одеянии выбегал на улицу, представляя себя военнослужащим.

Своей самой любимой военно-патриотической композицией Стас Пьеха назвал песню «Фронтовые подруги». Она была написана поэтом Ильей Резником.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.