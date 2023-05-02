«Украина в тренде»: Гаспарян рассказал, когда украинских беженцев начнут выгонять из ЕС

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 3 759

Армен Гаспарян назвал сроки возвращения украинских беженцев домой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Политолог уверен, что украинцев не будут оставлять на территории стран Европы.

Когда украинских беженцев начнут депортировать из стран ЕС? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделился политолог Армен Гаспарян.

Эксперт заявил, что в настоящее время изменений в политике предоставления убежищ можно не ждать, поскольку Украина находится в политическом тренде. Ни одна страна не будет его просто так нарушать.

«В перспективе такой вариант вполне себе возможен, когда закончится АТО, когда начнут считать убытки. Тогда вопрос о функционировании на территории ЕС такого бесконтрольного потока, который ведет себя наиболее дерзко, потому что им все должны, встанет», — отметил эксперт.

Он добавил, что украинцев начнут «аккуратно» депортировать из стран ЕС. Сперва их начнут ограничивать в финансировании. Затем уберут «самых буйных».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича собрался выгнать беженцев из Украины, которые следили за местными девушками и нападали на них.

Тема:
Украинский кризис
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