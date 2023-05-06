В МВД подтвердили официально факт подрыва автомобиля, где находился Захар Прилепин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что в Министерстве внутренних дел подтвердили официально факт подрыва автомобиля, где находился Захар Прилепин. Один человек погиб. Захар Прилепин получил травмы.

«Мы в первую очередь желаем ему выздоровления скорейшего, надеемся, что он преодолеет эту тяжелую ситуацию. Но я хочу сказать, что безусловно все детали случившегося проанализируют правоохранительные органы, как они это делают всегда. Они дадут же и юридическую квалификацию того, что произошло. Министерство иностранных дел со своей стороны даст политическую квалификацию, международно политическую квалификацию того, что уже невозможно скрыть», — заметила Захарова.

Дипломат заметила, что Вашингтон с натовцами скормили еще одну международную террористическую ячейку. Именно так и эта ячейка и называется — киевский режим.

«За ним стоят безусловно не просто его вдохновители и спонсоры. Они создали этот киевский режим. Они выписали его с самого начала, прописали в теории, потом реализовали на практике всю концепцию того, как можно, замещая год за годом все государственные структуры в стране, подменять их вот такими экстремистскими элементами под лозунгами демократии, свободы и якобы волей народа», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Захара Прилепина вышла на связь и рассказала о его состоянии.