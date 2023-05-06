Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали: видео МВД

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 145

МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в покушении на убийство Прилепина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Поиск возможных причастных к теракту в Нижегородской области продолжается.

Сотрудники полиции задержали у лесного массива, ранее судимого 29-летнего мужчину, который может быть причастен к покушению на убийство Захара Прилепина. Об этом сообщили в МВД России.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции, позже его передадут в следственные органы.

«Розыск возможных соучастников продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взрыв автомобиля, в котором находился Захар Прилепин произошел 6 мая, около 11 утра в районе поселка Пионерское. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Российского писателя госпитализировали в тяжелом состоянии в ближайшую больницу Нижегородской области. По последним данным, ему диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.

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