Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали: видео МВД
МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в покушении на убийство Прилепина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru
Поиск возможных причастных к теракту в Нижегородской области продолжается.
Сотрудники полиции задержали у лесного массива, ранее судимого 29-летнего мужчину, который может быть причастен к покушению на убийство Захара Прилепина. Об этом сообщили в МВД России.
Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции, позже его передадут в следственные органы.
«Розыск возможных соучастников продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Взрыв автомобиля, в котором находился Захар Прилепин произошел 6 мая, около 11 утра в районе поселка Пионерское. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Российского писателя госпитализировали в тяжелом состоянии в ближайшую больницу Нижегородской области. По последним данным, ему диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.
- 6 мая
- «Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
- 6 мая
- Скрывался в лесу: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
- 6 мая
- Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, наградят
- 6 мая
- Прилепина до сих пор оперируют: в больнице сообщили о состоянии писателя
- 6 мая
- Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
- 6 мая
- Позывной «Злой»: названо имя погибшего в теракте водителя Прилепина
- 6 мая
- Покушение на Захара Прилепина могла организовать диверсионная группа
- 6 мая
- «Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
- 6 мая
- Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев
- 6 мая
- СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина
Читайте также
48%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?