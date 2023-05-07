Опубликовано видео эвакуации Захара Прилепина с места взрыва
После проведенных на месте реанимационных действий было принято решение об экстренной доставке пострадавшего в больницу.
Фото, видео: 5-tv.ru
Видео эвакуации на вертолете Захара Прилепина из поселка Пионерское Нижегородской области после взрыва оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Трагедия произошла накануне 6 мая. Писатель вместе со своим соратником Александром Шубиным возвращались из командировки в Луганскую народную республику (ЛНР). При подъезде к дому Прилепина произошел мощный взрыв, детонацией от которого автомобиль подлетел в воздух на несколько метров. Шубин погиб на месте.
Прибывшие на место происшествия медики провели все необходимые реанимационные мероприятия для Захара Прилепина, после чего было принято решение об экстренной доставке его в больницу санавиацией. Писателю была проведена операция, после которой его ввели в медикаментозный сон для более быстрого восстановления.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Прилепин пришел в сознание и уже раздает поручения из палаты.
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