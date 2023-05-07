Держали за руку: фото Захара Прилепина в первые минуты после взрыва

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Светлана Шевченко
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Опубликовано фото Захара Прилепина в первые минуты после взрыва

Держали за руку: фото Захара Прилепина в первые минуты после взрыва

Фото: © РИА Новости / Елизавета Семина

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Медики вывели писателя из медикаментозной комы и дают положительные прогнозы по выздоровлению.

Пострадавшему во время взрыва в автомобиле Захару Прилепину в первые минуты оказывали помощь местные жители. Как видно на фото, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, пострадавшему писателю принесли подушку и одеяло, чтобы он мог спокойно дождаться медиков.

Рядом с ним находился некий мужчина, который держал Прилепина за руку и, возможно, оказывал ему психологическую помощь и поддержку.

Захар Прилепин в первые минуты после взрываЗахар Прилепин в первые минуты после взрыва. Фото: 5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, несколько часов назад медики вывели писателя из медикаментозной комы и дают положительные прогнозы по выздоровлению.

Взрыв в автомобиле знаменитого писателя и общественного деятеля Захара Прилепина прогремел днем 6 мая, когда он вместе со своим соратником и водителем Александром Шубиным возвращался из командировки в Луганскую народную республику (ЛНР). Шубин погиб на месте. Прилепин с многочисленными травмами вертолетом санавиации был доставлен в больницу, где ему была проведена операция. Сообщается, что угрозы для его жизни нет.

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Покушение на Захара Прилепина
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