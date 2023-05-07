Опубликовано видео следственного эксперимента на месте покушения на Прилепина

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 40

По подозрению в совершении теракта задержаны двое мужчин, один из которых ранее был завербован СБУ.

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Подозреваемого в совершении подрыва автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина доставили на место происшествия для проведения следственного эксперимента. Эксклюзивные кадры из поселка Пионерское Нижегородской области оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении теракта были задержаны двое мужчин. Один из них по горячи следам в лесополосе. По признанию обнаруживших его нижегородских участковых, мужчину выдало придуманное им алиби. Полицейским он сообщил, что ловит куропаток.

После детонации взрывчатки под днищем автомобиля друг и соратник Захара Прилепина Александр Шубин погиб на месте. Писателю первую помощь оказали местные жители, а потом уже вертолетом санавиации он был доставлен в областную больницу, где ему провели операцию. После почти суток в медикаментозном сне Прилепин пришел в себя и, как заверяют врачи идет на поправку.

В тот же день, когда произошло ЧП, 6 мая, Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Расследование уголовного дела продолжается.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
7 мая
«Захар уже шутил»: помощник рассказал о состоянии Прилепина после операции
7 мая
«Замкнутый»: сестра подозреваемого в подрыве авто Прилепина рассказала о брате
7 мая
Держали за руку: фото Захара Прилепина в первые минуты после взрыва
7 мая
«Захара взорвали»: очевидец покушения на Прилепина раскрыл подробности ЧП
7 мая
Опубликовано видео эвакуации Захара Прилепина с места взрыва
7 мая
«На пруду ловил куропаток»: подозреваемый в покушении на Прилепина выдумал алиби
7 мая
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
7 мая
Участковые раскрыли подробности задержания подозреваемого в теракте против Прилепина
7 мая
В СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина
6 мая
Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина
+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

20:26
За рулем был я: Прилепин дал первые разъяснения по событиям до и после взрыва
20:03
Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком»
19:55
Опубликовано видео следственного эксперимента на месте покушения на Прилепина
19:52
«Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы
19:40
Кэти Перри встала ногами на мемориальную плиту Черчиллю и взбесила британцев
19:26
«Олигофрены врожденные»: почему демонтаж Родины-Матери в Киеве разрушит Украину

Сейчас читают

«Он что-то скрывал»: Руденко рассказала о последней встрече с Тютрюмовым
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео