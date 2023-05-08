«Или крестик снимите, или трусы наденьте»: юзеры вновь ополчились на Волочкову

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Полина Долгова
Полина Долгова 166

Волочкова попала под шквал критики после публикации обнаженного фото в сети

«Или крестик снимите, или трусы наденьте»: юзеры вновь ополчились на Волочкову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Кадры со сказочных островов у балерины становятся все более пикантные.

В этом году май очень холодный. Наверное, поэтому Анастасия Волочкова собрала чемоданы и очередной раз улетела на Мальдивы. По словам звезды, отпуск вышел в три миллиона рублей.

Балерина не привыкла экономить на себе, поэтому никогда не жалеет денег на лучшие виллы и локации. Некоторые поклонники считают, что знаменитость на самом деле осталась в Москве, а снимки, которые она выкладывает в социальных сетях, были сделаны еще в январе этого года во время прошлого визита на райский остров.

Однако с каждым разом фотографии с Мальдив становятся все более пикантые. На этот раз знаменитость выставила голую грудь. Соски Волочкова предусмотрительно закрыла эмодзи, публикует издание dni.ru.

«Как говорится, тут или крестик снимите или трусы наденьте»,

«Мать, ты чего, совсем ку-ку?»,

«Когда лавры Бритни Спирс не дают покоя»;

«Спасибо, что дельфином прикрыли»;

«Может ей кто-нибудь скажет, что ей уже 47, и пора ума набраться, а не выставлять свою креветку», — написали в комментариях хэйтеры.

Впрочем, всем злопыхателям Волочкова ответила накануне. Балерина опубликовала обращение, в котором посоветовала завистникам, которые живут в не лучших условиях, отправляться в зал и работать над собой. По ее словам, она живет так, как хочет, поэтому счастлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отдыхающая на Мальдивах Волочкова пожалела россиян.

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