Премьер Румынии заявил о желании перенести День Победы с 9 на 8 мая
Свое предложение румынский политик объяснил тем, что 9 мая якобы превратилось в пропагандистский повод для поддержки спецоперации на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / Andreu Esteban
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о желании добиться переноса празднования Дня Победы над фашистской Германией с 9 на 8 мая. О причинах он сообщил в послании, текст которого был размещен на сайте правительства.
«Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами», — отметил глава правительства.
Он пояснил, что 9 мая в связи с последними событиями якобы превратилось в пропагандистский повод для поддержки спецоперации на Украине, а историческая правда исказилась из-за того, что роль других стран в победе над фашизмом игнорировалась. По мнению Чукэ, нужно напомнить людям о высадке в Нормандии, освобождении Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместных действиях союзных американских, британских и французских войск.
К слову, на Украине и вовсе решили отменить День Победы. Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника - Дня Европы, который ежегодно будет отмечаться в стране 9 мая. Президент считает, что это поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как личный состав бронепоезда «Волга» поздравил 99-летнего ветерана с Днем Победы.
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