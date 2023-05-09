Премьер Румынии заявил о желании перенести День Победы с 9 на 8 мая

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о желании добиться переноса празднования Дня Победы над фашистской Германией с 9 на 8 мая. О причинах он сообщил в послании, текст которого был размещен на сайте правительства.

«Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами», — отметил глава правительства.

Он пояснил, что 9 мая в связи с последними событиями якобы превратилось в пропагандистский повод для поддержки спецоперации на Украине, а историческая правда исказилась из-за того, что роль других стран в победе над фашизмом игнорировалась. По мнению Чукэ, нужно напомнить людям о высадке в Нормандии, освобождении Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместных действиях союзных американских, британских и французских войск.

К слову, на Украине и вовсе решили отменить День Победы. Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника - Дня Европы, который ежегодно будет отмечаться в стране 9 мая. Президент считает, что это поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как личный состав бронепоезда «Волга» поздравил 99-летнего ветерана с Днем Победы.