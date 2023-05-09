Личный состав бронепоезда «Волга» поздравил 99-летнего ветерана с Днем Победы
Фронтовик Лев Калинин признался, что и сейчас пошел бы защищать Родину от нацистской нечисти.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бойцы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа «Волга», участвующие в специальной военной операции, поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Калинина с Днем Победы. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
Фронтовика встретили «Маршем Славянки», преподнесли букет цветов и прокатили на боевой машине, о чем он, по собственному признанию, давно мечтал.
«Ни разу я не катался на поездах таких… Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину!.. Ну, сейчас два месяца, как пошло на сотый, 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», — признался ветеран.
Лев Калинин в 18 лет ушел на фронт, служил минометчиком. За годы войны пережил многое — бомбежки, обстрелы, дважды был ранен. Участвовал в освобождении Белоруссии, награжден медалями, в том числе «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги», и орденом Красной Звезды.
В кабине машиниста ветеран с любопытством рассматривает все детали. Бойцы рассказали Льву Александровичу, что их поезд предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей, сопровождения воинских эшелонов и других задач, которые могут возникнуть в ходе спецоперации.
Больше всего фронтовика интересовало вооружение бронепоезда. «Волга» оснащена новейшей военным оборудованием и вооружением, в том числе двумя спаренными 23-миллиметровыми зенитными пушками, которые могут бить как по воздушным, так и по наземным целям.
Для личного состава бронепоезда Лев Калинин — пример мужества и стойкости. Военнослужащий с позывным «Кадет» признался, что испытывает гордость от того, что их поезд посетил ветеран, с честью прошедший всю войну и награжденный боевыми медалями.
«Железнодорожный транспорт он встречал в ходе своей боевой службы на фронте много раз. Передвигался в составе эшелонов на фронтах… Он для нас пример. Благодаря такому, как он, в нас течет кровь победителей, и мы однозначно победим этот фашизм, который сейчас поднял голову, и все сделаем, чтобы такое больше на нашу землю никогда не приходило», — сказал военный.
Льву Калинину вручили медаль «170 лет железнодорожных войск», а он в ответ пожелал успехов бойцам в защите Родины.
«Чтобы вы вернулись домой все до единого! С Победой, с успехом! Я благодарю вас за то, что вы делаете! Сохраните жизни и целостность нашей великой Родины!» — обратился фронтовик к молодым бойцам.
Ранее 5-tv.ru показал кадры боевой работы бронепоезда в зоне СВО.
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