Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

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Алексей Панков
Алексей Панков 21

Мэр Москвы заявил, что страна будет вечно помнить о заплаченной за победу цене.

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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День Победы — один из самых чтимых праздников для каждой российской семьи. Об этом в своем поздравлении заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Россия никогда не забудет о той цене, что была заплачена при освобождении страны от немецко-фашистских захватчиков. Он добавил, что российский народ совершил подвиг как на фронте так и в тылу, разбив противника, который смог поработить Европу.

«Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! День Победы — это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов и всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну», — заявил Сергей Собянин.

Он поблагодарил ветеранов, принимавших участие в обороне Москвы и Сталинграда, сражавшихся на Курской дуге и освобождавших Крым, прорывавших блокаду Ленинграда и штурмовавших Берлин. Сергей Собянин подчеркнул, что у нынешнего поколения задача не менее важная.

«Должны, а значит и сможем. Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу», — добавил мэр.

Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отмечают День Победы на Дальнем Востоке. На Камчатке гостей парада не остановил даже холод, посмотреть на торжественный марш вышли тысячи жителей.

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