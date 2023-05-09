Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве

В Москве проходит Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.

Традиционно по Красной площади пройдут подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Под вопросом до сих пор остается проведение воздушной части праздника.

Известно, что в параде примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники разных родов войск и соединений. Ожидается, что по Красной площади пройдут подразделения бойцов специальной военной операции. Однако, как и в прежние годы, детали парада и точный состав участников держатся в секрете, чтобы стать сюрпризом для россиян.

Попасть на Красную площадь 9 мая можно только по специальным пригласительным билетам, которые получили ветераны и их родственники, а также высокопоставленные гости. Поэтому увидеть движение колонны жители и гости столицы могут по пути к площади или на специальных экранах, установленных на улицах столицы.

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на трибуне будут присутствовать лидеры стран СНГ. Накануне в Москву прибыли - президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сегодня утром в российскую столицу прилетел Сердар Бердымухамедов.

Ранее 5-tv.ru, что для обеспечения безопасности на параде Победы в Москве были приняты все необходимые меры.