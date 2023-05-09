«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»

Героиня скандального фейка украинских и западных СМИ теперь работает в благотворительном фонде и помогает жителям Донбасса.

Бьюти-блогер из Мариуполя Марианна Вышемирская — героиня нашумевшей фейковой публикации украинских и западных СМИ о «зверском российском обстреле» мариупольского роддома, побывала на Дне Победы в Москве. С девушкой на Поклонной горе пообщалась корреспондент «Известий».

«Я сама родом из Донецка, была в Мариуполе во время боевых действий. Это мое фото было у роддома — беременной, в одеяле — которое потом облетело весь мир с подтекстом, выгодным журналистам, которые делали его», — пояснила девушка.

Оказалось, что сейчас Вышемирская работает в Москве, состоит в народном фонде «Родина» и участвует в благотворительных миссиях в России, в том числе в новых регионах страны — ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Девушка сказала, что не могла не прийти на празднование Дня Победы, так как считает своей обязанностью отдать дань уважения нашим предкам, которые завоевали для нас Победу.

«Мы им обязаны своими жизнями, тем, что мы сейчас существуем. Обязательно нужно чтить их память», — подчеркнула Вышемирская.

Она добавила, что и раньше, находясь на малой родине, всегда смотрела парад Победы в Москве по телевизору, участвовала в шествиях «Бессмертного полка» и возлагала цветы к военным мемориалам.

«Я считаю, что это должно быть традицией. К этому нужно приобщать детей, чтобы они тоже знали, помнили, уважали и были благодарны», — заявила девушка.

Марианна Вышемирская год назад прославилась на весь мир, как «жертва российской агрессии» в мариупольском роддоме, который якобы обстреляли Вооруженные силы РФ.

Тогда девушка с окровавленным лицом, растрепанная и закутанная в одеяло, попала в объектив фотографа, а снимки потом облетели все западные СМИ, как свидетельства «преступлений» российских военных.

Сама Вышемирская позднее опровергла этот фейк, заявив, что никакого авианалета и бомбового удара по роддому № 3, где она находилась, не было. А что действительно было, так это то, что в медучреждении базировались украинские боевики, которые, по сути, прикрывались беременными женщинами.

Однако правду от Вышемирской захотели услышать только российские журналисты. Западные и украинские СМИ опровергать собственную ложь отказались.

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