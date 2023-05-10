Буланова развенчала образ Аллегровой как «шальной императрицы»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 22

Певица считает, что все образы, которые приписывают артистам, являются лишь ошибочными стереотипами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Татьяна Буланова развенчала образ своей коллеги Ирины Аллегровой как «шальной императрицы». За кулисами праздничного концерта в честь Дня Победы в Кремле она заявила, что все образы, которые приписываются артистам, — это лишь ошибочные стереотипы.

«Это профессия артиста, и не самая легкая. Помимо того, что это физические и моральные затраты, никого не интересует, как ты себя чувствуешь, что у тебя в жизни случилось», — поделилась певица.

Так, в ее жизни был момент, когда на сцену приходилось выходить после потери близкого человека. По словам Булановой, перед артистом всегда стоят обязательства, которые нельзя нарушить или разорвать.

«Профессия артиста требует очень высокой стойкости психологической, моральной и физической», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова рассказала о своих чувствах во время выступления перед ранеными бойцами СВО.

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