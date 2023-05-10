Буланова рассказала о своих чувствах во время выступления перед ранеными бойцами СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 935

Буланова рассказала о гордости после выступления перед ранеными бойцами СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артистка также поведала и о настрое защитников Донбасса после ранений.

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что она испытала во время выступления перед ранеными защитниками Донбасса. Один из концертов она дала летом прошлого года, но до сих пор помнит те невероятные эмоции.

«Я выступала несколько раз и горжусь этим. Когда я на сцену выхожу, вижу радость в глазах бойцов, настроение поднимается, не вижу какой-то скорби. Выступление артиста перед ранеными — очень важное дело. Я один раз заходила в палату к раненому, и он сказал, что он вернется, до конца будет идти. Люди настроены по-боевому», — призналась артистка корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле, посвященного 78-летию Победы.

К слову, помимо Булановой на концерте по случаю Дня Победы побывали Лариса Долина, Стас Пьеха, Зара, Олег Газманов и Александр Маршал. А за кулисами он поведал, как орден спас его дедушку от смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как память советских воинов почтили в Берлине.

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