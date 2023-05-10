Перевел в партер: раскрыто имя матери седьмого ребенка Роберта Де Ниро

Возлюбленная актера преподает боевые искусства.

Седьмого ребенка Роберту Де Ниро родила инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен. Такой новостью поделилось издание People.

Сообщается, что пара познакомилась несколько лет назад на съемочной площадке фильма «Стажер». Несмотря на совместную поездку в Европу и многочисленные свидания, ни Де Ниро, ни Чен публично не говорили о статусе своих отношений.

О рождении седьмого ребенка Де Ниро сообщил в интервью ET Canada. Тогда разговор зашел о проблемах воспитания.

У Де Ниро шестеро детей от предыдущих отношений. Он и его первая жена, Дайанн Эбботт, являются родителями дочери Дрены и сына Рафаэля. В 1995 году у актера родились сыновья-близнецы Джулиан и Аарон от его бывшей возлюбленной Туки Смит. Де Ниро также воспитывает сына Эллиота и дочь Хелен Грейс со своей бывшей женой Грейс Хайтауэр.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудский актер Роберт Де Ниро в седьмой раз стал папой. Он отметил, что считает себя хорошим отцом, несмотря на то, что иногда у него бывают недопонимания с детьми.