Другого быть не может: Захарова квалифицировала заявление Буданова как терроризм

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Алексей Панков
Алексей Панков 31

МИД РФ назвал заявление Буданова об убийстве русских терроризмом

Фото, видео: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo; 5-tv.ru

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Глава ГУР пообещал продолжать террористические акции и в будущем.

Заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских является терроризмом. С таким сообщением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не случайно, что один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру», — заявила Захарова.

Она добавила, что удивлена позицией западных стран, которые не хотят видеть экстремизма в подобных заявлениях.

В недавнем интервью Буданов заявил, что Украина «убивала русских и будет продолжать убивать русских в любой точке этого мира». Таким образом он прокомментировал вопрос о причастности ведомства к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной.

На заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал чудовищным высказывание Буданова. Он также отметил, что Москва будет следить за реакцией Запада на такие слова в адрес русских.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия за минувшие сутки ликвидировала более 240 боевиков киевского режима под Донецком. Кроме того, были уничтожены три бронированные машины ВСУ, а также четыре автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

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