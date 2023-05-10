ВС РФ ликвидировали более 240 украинских боевиков на донецком направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Минобороны: ВСУ потерли более 240 боевиков и наемников на донецком направлении

ВС РФ ликвидировали более 240 украинских боевиков на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Среди них были иностранные наемники.

Российская армия за минувшие сутки ликвидировала более 240 боевиков киевского режима под Донецком. Об успехах ВС РФ рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников», — прокомментировал он.

В военном ведомстве добавили, что российские военные на донецком направлении нанесли ущерб не только живой силе, но и технике противника. Были уничтожены три бронированные машины ВСУ, а также четыре автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика» из арсенала украинских нацистов.

Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Белокузьминовка в ДНР российскими подразделениями был ликвидирован склад противника.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры уничтожения гаубицы западного производства в ДНР.

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