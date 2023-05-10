ВС РФ ликвидировали более 240 украинских боевиков на донецком направлении

Среди них были иностранные наемники.

Российская армия за минувшие сутки ликвидировала более 240 боевиков киевского режима под Донецком. Об успехах ВС РФ рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников», — прокомментировал он.

В военном ведомстве добавили, что российские военные на донецком направлении нанесли ущерб не только живой силе, но и технике противника. Были уничтожены три бронированные машины ВСУ, а также четыре автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика» из арсенала украинских нацистов.

Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Белокузьминовка в ДНР российскими подразделениями был ликвидирован склад противника.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры уничтожения гаубицы западного производства в ДНР.