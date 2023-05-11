В Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 75

Александр Шубин погиб в результате покушения на писателя 6 мая.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде проходит церемония прощания с соратником Захара Прилепина, на которого пытались совершить покушение. Автомобиль, в котором находился писатель и его соратник Александр Шубин, взорвался. Помощника спасти не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, группа людей направляется к входу в крематорий. После Шубина похоронят на местном кладбище.

Александр Шубин с позывным «Злой», — уроженец Луганска, ранее был одним из защитников Донбасса. С 2018 года жил в Нижнем Новгороде и состоял в одном из батальонов Росгвардии. «Злого» посмертно представили к Ордену мужества и ведомственной награде Росгвардии.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой Прилепин ехал вместе с Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

Подозреваемого в совершении теракта задержали. Им оказался уроженец Украины, ранее завербованный СБУ. Мужчина дал признательные показания и был арестован судом на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захар Прилепин рассказал о погибшем водителе.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
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