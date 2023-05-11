Препятствие для общения: почему Китай отказывается от контактов с США

Эфирная новость 37

Китай отказался от двусторонней встречи министров обороны Китая и США

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом контакты Москвы и Пекина высоком уровне происходят почти ежедневно.

Пекин отказался от двусторонней встречи министров обороны Китая и США. Вашингтон расчитывал на беседу между Ллойдом Остиным и Ли Шанфу на форуме безопасности Шангри-Ла в июне.

Однако на главу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наложили санкции еще в 2018 году. Китай считает, что это является серьезным препятствием для общения, несмотря на то, что американцы настаивают на встрече.

Поднебесная далеко не в первый раз отклоняет предложения Белого дома о контактах на высоком уровне. Тем временем китайские издания пишут, что пока диалог США и КНР зашел в тупик, коммуникация высокопоставленных лиц России и Китая осуществляется практически ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в КНР никогда не поддержит позицию Киева по Крыму.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

20:40
Ксения Бородина обеспокоила фанатов исчезновением из соцсетей
20:19
«Ее просто угробили»: в семье Мордюковой произошел скандал из-за наследства
20:10
В аэропорту Домодедово задержали женщину с люксовыми украшениями
20:01
В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета была запущена ВСУ
19:53
Бузова подколола Тарасова: твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут
19:41
Обнаружить и передать: чем РФ ответит на дальнобойные ракеты, поставляемые Киеву

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Опаснее, чем «Посейдон»: в России появилось новое орудие Судного дня?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп