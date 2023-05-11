Препятствие для общения: почему Китай отказывается от контактов с США

При этом контакты Москвы и Пекина высоком уровне происходят почти ежедневно.

Пекин отказался от двусторонней встречи министров обороны Китая и США. Вашингтон расчитывал на беседу между Ллойдом Остиным и Ли Шанфу на форуме безопасности Шангри-Ла в июне.

Однако на главу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наложили санкции еще в 2018 году. Китай считает, что это является серьезным препятствием для общения, несмотря на то, что американцы настаивают на встрече.

Поднебесная далеко не в первый раз отклоняет предложения Белого дома о контактах на высоком уровне. Тем временем китайские издания пишут, что пока диалог США и КНР зашел в тупик, коммуникация высокопоставленных лиц России и Китая осуществляется практически ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в КНР никогда не поддержит позицию Киева по Крыму.