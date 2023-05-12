В Швейцарии создают способную управлять цифровыми валютами Центробанков систему

|
Максим Чугункин
Максим Чугункин Максим Чугункин Журналист 39

Когда кто-то пытается увезти деньги «налево», то это сразу всплывает наружу.

В Швейцарии создают способную управлять цифровыми валютами Центробанков систему

Фото: www.globallookpress.com / SuperStock

Читайте нас в: Дзен Новости

Западные страны способны приготовить Москве новую ловушку, ведь российская сторона с успешно борется с зависимостью от доллара. Об этом сообщил российский экономист, публицист, эксперт Михаил Хазин. По его словам, очередная уловка США и их союзников по G7 могут стать «цифровые валюты».

«Есть такой Банк международных расчетов. Штаб-квартира Bank for International Settlements (BIS) находится в Швейцарии. Его еще его называют „центробанком центробанков“. <…> Он сейчас создает структуру, которая будет управлять цифровыми валютами Центробанков, которые являются членами BIS», — сообщил аналитик в беседе с изданием ИА SM-News.

При этом Россия также является членом BIS. Эксперт допускает такой сценарий, что внимание переключится с Международного валютного фонда (ВМФ) на BIS. В этом случае кто-нибудь обязательно вступит в заговор. Федеральная резервная система (ФРС) вместе с американской стороной и другие их союзники.

«Мы меняем шило на мыло. Именно по этой причине наш Центробанк вообще ничего не говорит про цифровую валюту. Зачем она? Потому что, если говорить о контроле за использованием денег, могу уверить, и налоговая, и казначейство, контролируют все», — признался специалист.

По словам Хазина, когда кто-то пытается увезти деньги «налево», то это сразу всплывает наружу. Российская сторона живет по налаженной системе, ей не нужны цифровые деньги. Чтобы заменить обычные деньги на цифровые, Москве следует подписать соответствующие документы, в которых будут описаны определенные правила и им придется следовать. Правила могут действовать вопреки интересам РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

0:19
Депутат Госдумы Водолацкий ранен в результате обстрела Луганска
23:58
Правильный выбор: почему Грузия вопреки угрозам НАТО налаживает отношения с РФ
23:39
Эрдоган призвал оппонента «постыдиться» из-за слов о вмешательстве РФ в выборы
23:16
Певица Земфира обратилась в суд с требованием снять с нее статус иноагента
22:47
В Швейцарии создают способную управлять цифровыми валютами Центробанков систему
22:32
Портал в ад: что происходит с огромным провалом грунта в Шерегеше

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп