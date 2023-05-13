Скотт Риттер: США сплотили россиян вокруг Владимира Путина

Своими действиями США сплотили народ России вокруг президента Владимира Путина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, приехавший в Екатеринбург с рабочим визитом.

Он отметил, что США ввели множество санкций против России и ее граждан. Американское руководство предполагало, что это вызовет конфликт в российском обществе. Однако агрессия Запада лишь сплотила жителей РФ.

«Президент Путин пользуется большой поддержкой населения. Иностранцы могут любить Путина или ненавидеть, но стоит признать, что он четко отстаивает интересы своих граждан и страны», — отметил Риттер.

Мужчина провел встречу со студентами Уральского государственного педагогического университета. В рамках беседы он также заявил, что американские СМИ распространяют фейки про СВО.

«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Риттера, раздел территории Украины между Россией и Польшей станет приемлемым вариантом окончания конфликта.