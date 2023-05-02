Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер отметил, что риск гибели украинского лидера растет с каждым днем.

Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет его к гибели, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. Так он прокомментировал вопрос, восстанут ли украинцы против действующего главы государства, который буквально отправляет на смерть большое количество мобилизованных под Артемовск.

«Его кончина близка. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый Майдан. Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет», — выразил свое мнение Риттер.

Недавно Риттер призывал западные страны перестать помогать Украине. Он также заявил, что Зеленского волнуют только собственные интересы, нежели процветание государства, поэтому Европе стоит всерьез задуматься о прекращении помощи стране.

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