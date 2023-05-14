Британский профессор Рассел предупредил о риске гибели человечества из-за ИИ

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Алексей Панков
Алексей Панков 66

Алгоритмы могут посчитать, что людям нет места на земле.

Британский профессор Рассел предупредил о риске гибели человечества из-за ИИ

Фото: www.globallookpress.com / null

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Руководители стран делают недостаточно для того, чтобы защитить человечество от уничтожения искусственным интеллектом. С таким заявлением в интервью The Times выступил британский профессор Стюарт Рассел.

Мужчина подчеркнул, что недоволен тем, как сейчас регулируется индустрия ИИ. Некоторое время назад, исследователи пришли к выводу, что механический разум может представлять экзистенциальную угрозу.

«Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании», — предупредил Рассел.

Профессор добавил, что в течение десяти лет может появиться универсальный искусственный интеллект, которому будет под силу любая человеческая задача. К примеру, для улучшения климата машины могут решить, что необходимо избавиться от людей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европарламенте рассмотрят принятие закона об искусственном интеллекте. Депутаты выступают гарантом того, что система машинного разума останется под надежным контролем людей.

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