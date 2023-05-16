Бритни Спирс набросилась на мужа с кулаками, а после выгнала из дома

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Кажется, певица готова распрощаться с возлюбленным. Что произошло в их семье?

Бритни Спирс набросилась на мужа с кулаками, а после выгнала из дома

Фото: Instagram* / samasghari

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Певица Бритни Спирс вновь подогрела слухи о расставании с мужем Сэмом Асгари. На днях знаменитость серьезно повздорила со второй половинкой. В порыве эмоций набросилась на мужчину с кулаками, а после выгнала из дома. Об этом сообщило издание TMZ.

Отмечается, что ссора между супругами была слышна всем. Соседи, испугавшись, вызвали даже правоохранителей. Но, как выяснилось, помощь полиции не понадобилась. Спирс в один миг прекратила ругань, просто выставив мужа за дверь. А он и сам, видимо, был не прочь уехать подальше от супруги.

Причина бурного выяснения отношения пока неизвестна. Как считают зарубежные эксперты, на Спирс так влияют антидепрессанты. И ее поведение вовсе не означает, что она плохая мать, жена и человек в целом.

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К слову, замужем за Асгари Спирс с 9 июня 2022 года. Этот брак стал для нее третьим. Впервые она пошла под венец с другом детства Джейсоном Александром в 2004 году, в статусе жены тогда провела 55 часов. В том же году она вышла за Кевина Федерлайна, которому родила двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким необычным и странным поступком Бритни Спирс поздравила мужа с 29-летием.

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