СМИ пишут, что глава ЦРУ предлагал России пятую часть территории Украины

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал России 20% территории Украины за мир

СМИ пишут, что глава ЦРУ предлагал России пятую часть территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Взамен российские власти якобы должны были подписать мирное соглашение. Официальные представители ЦРУ эту информацию опровергли.

В середине января российскому правительству от США поступило предложение забрать 20% территории Украины, то есть ее пятую часть, в обмен на мирное соглашение. Об этом стало известно лишь в феврале из газеты Neue Zürcher Zeitung.

Такое же предложение поступило и киевским властям. Обе стороны отказались от подобного варианта. Поэтому после этого президент США Джо Байден принял «условия» канцлера Германии Олафа Шольца и согласился отправить на Украину танки M1 Abrams, гласит текст статьи в немецком издании. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц, отметили в материале. Вместе с тем официальные представители ЦРУ в комментарии американскому журналу Newsweek заявили, эта информация «абсолютно неверна».

При этом недавно стало известно о том, что Байден решил сменить стратегию по украинскому конфликту. Теперь он не боится эскалации конфликта, поэтому более четко определил свои цели на Украине, стал отправлять в Незалежную более современное оружие и разрешил киевской власти наносить удары по объектам в Крыму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает российский лидер Владимир Путин о поставках оружия на Украину.

Тема:
Украинский кризис
3 февр
Близки к успеху: армия РФ готовится взять Артемовск в огневое кольцо
3 февр
США изменили тактику для быстрого завершения конфликта на Украине: какая она?
2 февр
Пиар-ход или метод борьбы? Политолог объяснил жесткие ограничения для чиновников на саммите в Киеве
2 февр
Подполковник Марочко: солдаты ВСУ помогут армии России в освобождении Донбасса
2 февр
Уникальные кадры подготовки добровольцев из Турции, которые примут участие в СВО
2 февр
Вучич рассказал о последствиях отказа Сербии ввести санкции против РФ
2 февр
«Против нацистов»: почему добровольцы из Турции отправились в зону СВО
2 февр
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении
2 февр
В США заявили о скором окончании поддержки Украины западными странами
2 февр
«Мы против нацистов»: добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации
-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.04
-0.08 76.96
0.74
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 февраля

Последние новости

5:01
В Омске на ребенка напала стая бродячих собак — видео
4:45
Близки к успеху: армия РФ готовится взять Артемовск в огневое кольцо
4:30
Матрас безопасности: подробности обысков у экс-замминистра обороны Украины
4:20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 февраля
4:10
«Всего на полгода»: у звезды «Дома-2» Донцовой отобрали выигранную квартиру
4:06
Особая дата: почему важно каждый год праздновать день рождения

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023