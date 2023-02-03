СМИ пишут, что глава ЦРУ предлагал России пятую часть территории Украины

Взамен российские власти якобы должны были подписать мирное соглашение. Официальные представители ЦРУ эту информацию опровергли.

В середине января российскому правительству от США поступило предложение забрать 20% территории Украины, то есть ее пятую часть, в обмен на мирное соглашение. Об этом стало известно лишь в феврале из газеты Neue Zürcher Zeitung.

Такое же предложение поступило и киевским властям. Обе стороны отказались от подобного варианта. Поэтому после этого президент США Джо Байден принял «условия» канцлера Германии Олафа Шольца и согласился отправить на Украину танки M1 Abrams, гласит текст статьи в немецком издании. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц, отметили в материале. Вместе с тем официальные представители ЦРУ в комментарии американскому журналу Newsweek заявили, эта информация «абсолютно неверна».

При этом недавно стало известно о том, что Байден решил сменить стратегию по украинскому конфликту. Теперь он не боится эскалации конфликта, поэтому более четко определил свои цели на Украине, стал отправлять в Незалежную более современное оружие и разрешил киевской власти наносить удары по объектам в Крыму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает российский лидер Владимир Путин о поставках оружия на Украину.