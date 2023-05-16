За счет государства: как строителей планируют привлечь на работу в России

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«Известия»: квалификацию безработных оценят за счет государства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Мера направлена на увеличение конкурентоспособности соискателей.

В России безработным строителям могут упростить подтверждение квалификации. Как пишут «Известия», обязательную процедуру предлагают проводить за счет государства. Таким образом девелоперы намерены привлечь рабочих на стройку, где не хватает людей.

Сейчас профессиональные навыки оценивают за деньги самих граждан. Цена вопроса порядка 30 тысяч рублей.

Сумма для безработных неподъемная. Выдача сертификата позволит повысить конкурентоспособность соискателя, а центру занятости — подобрать ему подходящую работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам трудно стать безработными: у многих возникли сложности при постановке на учет в центрах занятости.

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