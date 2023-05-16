Меган Фокс призналась в психическом расстройстве: «Не видела себя такой»

Одна из самых желанных женщин в Голливуде призналась, что не любит себя. Что с ней происходит?

Актриса Меган Фокс призналась в наличии психического расстройства: она страдает дисморфофобией, то есть не любит и не принимает собственное тело.

«Я никогда не видела себя такой, какой видят меня другие люди», — сказала артистка в интервью Sports Illustrated.

При этом Фокс с давних времен была объектом обожания мужчин: стройное тело, пышная грудь и длинные ноги в совокупности с милым лицом и темными длинными волосами делали свое дело. Порой знаменитость даже задевало, что в киноиндустрии к ней относятся как к красивой картинке, а не талантливой актрисе.

Впрочем, после развода с Брайаном Остином Грином звезда встретила любовь всей жизни — рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.). По словам Меган, благодаря ему она увидела те части себя, которые давно спрятала.

И именно Колсон помог ей стать тем, кто она есть, а в январе 2022 года он даже сделал ей предложение. Пара известна публике экстравагантностью и по праву считается одной из ярчайших в Голливуде.

Помолвочное кольцо с шипами, употребление крови друг друга — далеко не все причуды, которыми прославились возлюбленные. Однако в последние месяцы у актрисы был довольно сложный жизненный период. О проблемах в отношениях с женихом стало известно общественности, и Фокс пришлось справляться с волной сплетен и негатива в свою сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию.