В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации
Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории появятся задания о военной операции на Украине
Фото: РИА Новости / РИА Новости
Изменения вступят в силу после появления в школах обновленных учебников.
Специальная военная операция (СВО) на Украине станет одной из тем заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — заявили в службе.
В ноябре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный курс по новейшей истории для школьников девятых классов включает спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов.
В рамках нового курса «Россия — моя история» дети будут изучать переломные события XX и начала XXI века, включая Великую Отечественную войну и спецоперацию, подчеркнул глава Минпросвещения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр Кравцов заявил о необходимости отразить в учебниках истории преступления киевского режима в Донбассе.
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