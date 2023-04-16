В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации

Изменения вступят в силу после появления в школах обновленных учебников.

Специальная военная операция (СВО) на Украине станет одной из тем заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — заявили в службе.

В ноябре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный курс по новейшей истории для школьников девятых классов включает спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов.

В рамках нового курса «Россия — моя история» дети будут изучать переломные события XX и начала XXI века, включая Великую Отечественную войну и спецоперацию, подчеркнул глава Минпросвещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр Кравцов заявил о необходимости отразить в учебниках истории преступления киевского режима в Донбассе.