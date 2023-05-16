Турчак заявил о создании единого стандарта мер поддержки для участников СВО

Рабочая группа, рассматривающая вопросы вокруг проводимой на Украине спецоперации, создала стандарт, предусматривающий единые меры поддержки участников СВО, а также членов их семей. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампредседателя Совета Федерации и руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

По его словам, проект предусматривает 20 обязательных видов помощи для военнослужащих, задействованных в боевых действиях на Украине, и их близких. Он подчеркнул, что статус службы и регион проживания не повлияют на получения обещанной поддержки.

Турчак также уточнил, что далеко не все меры нуждаются в дополнительных финансах. Например, без поднятия денежного вопроса можно посодействовать зачислению детей военнослужащих в секции и кружки вне очереди. Также дети участников спецоперации смогут быть зачислены на продленку в учебные заведения в убыстренном порядке. Благодаря новому стандарту учащиеся 5-11 классов, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование, смогут получать льготное питание.

Турчак добавил, что на сегодняшний день среди мер поддержки участникам СВО и их семьям самыми востребованными остаются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги и освобождение от оплаты детских садов. Льготы по транспортному налогу и путевки в оздоровительные лагеря для детей также являются популярными статьями, заключил глава рабочей группы.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семьей остается одной из основных задач государства. Он призывал соответствующие ведомства без промедлений реагировать на запросы данной категории граждан.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение в российских вузах.