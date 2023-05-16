Лиз Трасс прибыла на Тайвань

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

СМИ сообщили о прибытии экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань

Лиз Трасс прибыла на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-премьер Британии намерена встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, представителями бизнеса и науки.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, уточнив, что это первый визит экс-главы британского кабинета министров с 1996 года.

Отмечается, что Трасс прибыла на Тайвань в качестве депутата Палаты общин британского парламента. В аэропорту Тайбэя Трасс заявила, что давно хотела побывать на острове.

В программе визита Трасс запланированы встречи с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, представителями бизнеса и науки. Также политик выступит с речью на мероприятии аналитического центра Prospect Foundation, находящегося под санкциями Китая.

Состоится ли встреча Трасс с главой Тайваня Цай Инвэнь, не сообщается.

До этого политолог и журналист Юрий Светов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru высказал мнение, что задача визита Трасс на Тайвань — спровоцировать негативную реакцию Китая, после которой у Европы появится повод разорвать с ним отношения, так же, как ранее с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем. Поводом стал визит главы администрации Тайваня в Калифорнию.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.98
0.88 87.16
1.07
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

22:34
США пообещали десять миллионов долларов за информацию о российском хакере
22:26
Тяжело общаться: как живет перенесший инсульт актер Алексей Янин
22:12
В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении
22:03
Лиз Трасс прибыла на Тайвань
22:00
Охота за «тенью»: как ВКС РФ сбивают «неуязвимые» британские Storm Shadow
21:45
Сбежать из больницы: Любовь Толкалина пожаловалась на здоровье

Сейчас читают

«Пугать ежа»: Захарова высмеяла угрозы Венгрии в адрес Зеленского
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
«Сходят с ума»: почему дети звезд ведут деструктивный образ жизни
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп