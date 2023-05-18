На Пятом канале акция «День добрых дел» для Богдана Галаус

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У мальчика порок мочевыделительной системы. К сожалению, полное выздоровление почти невозможно, но максимально адаптировать ребенка к жизни — реально.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Невероятная воля к спасению и у маленького Богдана. Все свои девять лет жизни он провел, проходя одно лечение за другим. К сожалению, полное выздоровление почти невозможно. Но максимально адаптировать мальчика к жизни — более чем реально. Это могут сделать московские врачи, но на операцию нужно почти два миллиона рублей. Помочь Богдану и его семье можем мы — достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканировать QR-код на экране.

Девятилетний Богдан даже в больнице старается завести друзей. Для него это непросто. У этого жизнерадостного мальчика — серьезная и очень деликатная проблема. Богдан родился с тяжелым пороком мочевыделительной системы. Органы не развиты. Мочевого пузыря фактически нет. Первая операция по установке катетера помогла лишь частично.

«С самого детства почти он в памперсах у нас». Ему не очень-то хочется. И тем более такие размеры памперсов — «семерка» — это редкость», — рассказывает мама Богдана Любовь Галаус.

Более серьезные вмешательства в сельской больнице Запорожской области, где живет семья Богдана, были невозможны. Но теперь у мальчика появился шанс стать здоровым. Российские врачи взялись за сложный случай.

«Деток поступает из тех новых регионов достаточно много, и мы видим, что они как бы выпавшие из медицинского социума. С плохим наблюдением, плохой диспансеризацией. Отсутствие логической тактики ведения этих деток», — рассказывает детский хирург Андрей Подгорный.

В Москве Богдану пришлось перенести еще одну операцию — экстренную. Столичные специалисты вовремя обнаружили осложнение. Но самое трудное впереди. Предстоит воссоздать недостающий орган из собственных тканей пациента.

«Физиологически ребенок будет приближен к нормальным, адаптированным детям. У него будут соединены кости таза, сформировано лонное сочленение. То есть, это максимально возможная реабилитация», — объясняет Подгорный.

Нужна целая серия дорогостоящих операций стоимостью 1 920 000 рублей. У семьи Богдана такой суммы нет. А ждать квоту совсем нет времени — из-за того, что ребенок растет, шансы на успешное лечение уменьшаются с каждым днем. Но близкие надеются — им помогут. Ведь быть не таким, как другие дети, первокласснику Богдану все труднее.

«Некоторые начинают доставать его тем, что он „пупсик“ в памперсе. Ребенок начинает расстраиваться. И говорит: „Мама, когда мне сделают операцию, чтобы я уже был без памперса?"», — рассказывает мама Богдана.

Сам Богдан тоже верит — его не оставят в беде. Если помощь придет вовремя, он сможет вернуться в школу, найти настоящих друзей, гонять на велосипеде, бегать и играть в футбол, как все мальчишки. В наших с вами силах помочь ему в этом.

И еще раз — чтобы помочь Богдану, отправьте СМС на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране. Большое вам спасибо.

Тема:
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