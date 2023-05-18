ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора РФ в рамках 11-го пакета санкций

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33

При этом новые меры могут затронуть порядка 100 компаний и физлиц из России.

ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора РФ в рамках 11-го пакета санкций

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Страны Евросоюза (ЕС) не обсуждают включение атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций, несмотря на то, что снижают зависимость от России. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим», — отметил собеседник агентства.

При этом известно, что Евросоюз в рамках новых мер против России планирует добавить в санкционные списки более 100 компаний и физических лиц. Более того, могут быть введены спецразрешения для европейских компаний на финансовые операции, призванные помочь им уйти из РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению доцента кафедры политической экономии РУДН Максима Чиркова, экономическое давление на Россию доведет Евросоюз до рецессии (снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами — Прим. ред.).

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