«Так сильно поправилась?» — дочь Киркорова заметно изменилась на последнем фото

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Полина Долгова
Полина Долгова 995

Дочь Филиппа Киркорова заметно прибавила в весе

«Так сильно поправилась?» — дочь Киркорова заметно изменилась на последнем фото

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пользователи гадают, в чем дело: неудачный ракурс или проблемы со здоровьем?

Певец Филипп Киркоров вызвал новую волну обсуждений в сети, опубликовав фото дочери Аллы-Виктории.

После операций и череды аншлаговых концертов он улетел в Грецию, где его дети проводят время с дедушкой. После посещения премьеры мультфильма «Трио в перьях 2» артист выложил фото с Аллой-Викторией и сыном Мартином.

Фанаты обратили внимание на то, что девочка поправилась. Они тут же забили тревогу, предположив, что у подростка могут быть проблемы со здоровьем.

«А что с вашей дочерью? Она так сильно поправилась? Не болеет?» — написали поклонники под постом исполнимтеля. Фотографию можно увидеть в материале издания 7Дней.ru.

При этом Киркоров бестактные комментарии о здоровье дочери проигнорировал. Можно предположить, что все дело — в неудачном ракурсе и слишком свободной одежде.

На предыдущих снимках она выглядела такой же стройной, как и обычно. Даже если девочка и набрала лишний вес, это является абсолютной нормой для ее возраста.

Некоторое время назад звездный отец рассказал, как меняются его дети по мере взросления. Так, Алла-Виктория помимо того, что танцует и рисует, начала заниматься музыкой. Она уже выступила на большой сцене на юбилейном вечере своего дедушки.

Мартин же занимается футболом, ему нравится и сфера дизайна одежды. Уже этим летом он собирается представить первые готовые наряды из коллекции, на которую его вдохновила сестра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров вновь сменил свой образ.

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