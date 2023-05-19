Молодой муж Кудрявцевой публично объяснился в чувствах на фоне слухов о разводе

Долгое время поклонники гадали — что же происходит в отношениях звездной пары?

Телеведущая Лера Кудрявцева в прошлом году оказалась в центре очередной интриги — поклонники заподозрили ее в расставании с мужем хоккеистом Игорем Макаровым.

Однако злые языки, судя по всему, оказались не правы. В одном из последних постов Макаров признался Кудрявцевой в чувствах и поздравил ее с 52-летием.

«Волшебная моя, с днем рождения. Люблю!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Стоит отметить, что слухи о возможном расставании актрисы с возлюбленным пошли с того момента, как он лишился ряда профессиональных контрактов. Тогда 35-летний хоккеист не мог приносить деньги в дом и семье пришлось жить на доходы знаменитой жены.

Когда телеведущая полетела летом в Болгарию без избранника, подписчики сразу заподозрили неладное. Потом звезда вернулась из отдыха и отметила четырехлетие дочери.

На видео, которая звезда опубликовала в сети, Игоря не было. Фанаты моментально решили, что на праздник его не позвали.

В том числе Кудрявцева несколько раз публиковала посты со стихами о предательстве, расставании, мимолетном счастье и желании уехать на край света, бросив повседневную жизнь.

Как заметили интернет-пользователи, подобного настроения не должно быть у счастливой женщины. При этом со стороны пары не было каких-либо официальных заявлений о расставании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева пожаловалась на черную полосу в жизни.

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